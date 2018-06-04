Украина и Испания активизируют сотрудничество по различным направлениям

Государства Украины и Испании договорились о совместной активизации сотрудничества по различным направлениям.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter.
Отмечается, что в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, глава украинского государства договорился активизировать сотрудничество между Украиной и Испанией по разным направлениям.
Кроме того, Порошенко добавил, что визит в Королевство Испания - чрезвычайно важный и успешный.
Стоит добавить, что на данный момент продолжается визит Порошенко в Испанию.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Украины и Испании вскоре намерены одобрить совместное двухстороннее соглашение о социальном обеспечении. Отмечается, что это позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании.