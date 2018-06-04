15:22 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Испания активизируют сотрудничество по различным направлениям

Государства Украины и Испании договорились о совместной активизации сотрудничества по различным направлениям.

Украина и Испания активизируют сотрудничество по различным направлениям

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Отмечается, что в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом, глава украинского государства договорился активизировать сотрудничество между Украиной и Испанией по разным направлениям.

Кроме того, Порошенко добавил, что визит в Королевство Испания - чрезвычайно важный и успешный.

Стоит добавить, что на данный момент продолжается визит Порошенко в Испанию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Украины и Испании вскоре намерены одобрить совместное двухстороннее соглашение о социальном обеспечении. Отмечается, что это позволит разрешить ряд проблемных вопросов по защите украинцев в Испании.


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