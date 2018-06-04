Премьер Иордании подал в отставку на фоне протестов

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. На сегодняшний день протестующие считают, что налоговая реформа негативно скажется на бедном населении и среднем классе, отмечает телеканал BBC News. Также участники протеста требуют отставки утвердившего эти меры правительства. Так, власти Иордании объяснили повышение тарифов ростом цен на нефть, требованиями Международного валютного фонда и необходимостью сократить внешний долг страны.

По неофициальным источникам, такое решение об отставке премьера было принято, чтобы смягчить волну протестов.

Кстати, митинги собрали около 3 тысяч человек по всей стране, которые уже идут несколько дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку по требованию протестующих.