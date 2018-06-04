16:14 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Представитель ОБСЕ призвал МИД России освободить Сенцова

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова освободить осужденного за терроризм украинского режиссера Сенцова. По его мнению, украинца могли пытать в СИЗО на территории России.

Представитель ОБСЕ призвал МИД России освободить Сенцова

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представителя.

Как утверждает Дезир, заключение режиссера неоправданно и отрицательно влияет в Крыму на тех, у кого есть право свободно выражать свои взгляды и мнение. Также в письме, который представитель ОБСЕ направил властям РФ заявил, что голос Сенцова не должен заглушаться, каким бы критическим он ни был.

Вместе с тем Дезир подчеркнул, что имеет сообщения, свидетельствующие о ряде нарушений судебного разбирательства по делу украинского политзаключенного, а также о том, что к Сенцова могли применяться пытки, включая избиения, удушение и угрозы сексуального насилия.

"В особенности я обеспокоен ухудшением его здоровья и морального состояния после того, как он начал голодовку", — отметил Дезир.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Такими действиями он требует освободить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. 


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