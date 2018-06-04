Представитель ОБСЕ призвал МИД России освободить Сенцова

Об этом говорится в сообщении пресс-службы представителя.

Как утверждает Дезир, заключение режиссера неоправданно и отрицательно влияет в Крыму на тех, у кого есть право свободно выражать свои взгляды и мнение. Также в письме, который представитель ОБСЕ направил властям РФ заявил, что голос Сенцова не должен заглушаться, каким бы критическим он ни был.

Вместе с тем Дезир подчеркнул, что имеет сообщения, свидетельствующие о ряде нарушений судебного разбирательства по делу украинского политзаключенного, а также о том, что к Сенцова могли применяться пытки, включая избиения, удушение и угрозы сексуального насилия.

"В особенности я обеспокоен ухудшением его здоровья и морального состояния после того, как он начал голодовку", — отметил Дезир.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Такими действиями он требует освободить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.