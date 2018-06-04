01:00 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Посол Франции побывал в Луганской области - ФОТО

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон воскресенье, 3 июня, посетила Луганскую область.

Посол Франции побывал в Луганской области - ФОТО

Во время встречи обсуждались проблемы и угрозы на пути к установлению мира на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам сегодня, совместно с командующим объединенных сил Сергеем Наевым прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон. Во время встречи говорили о ходе операции Объединенных сил в Луганской области.

Кроме того Дюмон заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главы МИД Украины и Германии Павел Климкин и Хайко Маас с небольшого расстояния осмотрели разрушения в селе Широкино Донецкой области.


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