Посол Франции побывал в Луганской области - ФОТО

Во время встречи обсуждались проблемы и угрозы на пути к установлению мира на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По его словам сегодня, совместно с командующим объединенных сил Сергеем Наевым прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон. Во время встречи говорили о ходе операции Объединенных сил в Луганской области.

Кроме того Дюмон заинтересовало состояние промышленности и аграрного сектора Луганской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, главы МИД Украины и Германии Павел Климкин и Хайко Маас с небольшого расстояния осмотрели разрушения в селе Широкино Донецкой области.