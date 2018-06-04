Полиграф подтвердил намерения Савченко устроить теракт в Раде

Соответствующую информацию рассказали в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Так, по результатам исследования у Савченко обнаружили положительные психофизиологические реакции, которые свидетельствуют о том, что нардеп готовила насильственное свержение конституционного строя.

Кроме того, сообщается, что заключенная обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие. В ведомстве добавили, что такие вопросы Савченко обсуждала с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым В.Ю.

Однако, в связи с противодействием нардепа, комиссия экспертов не смогла задать всех вопросов, заключающих следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Апелляционный суд города Киева принял решение не снимать с народного депутата Надежду Савченко наблюдение стражи и продлил ее арест до 13 июля 2018 года.