Полиграф подтвердил намерения Савченко устроить теракт в Раде

После прохождения психологической экспертизы на полиграфе народного депутата Украины Надежды Савченко, стало ясно, что она намерено готовилась к теракту у здания Верховной рады Украины.
Соответствующую информацию рассказали в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Так, по результатам исследования у Савченко обнаружили положительные психофизиологические реакции, которые свидетельствуют о том, что нардеп готовила насильственное свержение конституционного строя.
Кроме того, сообщается, что заключенная обсуждала планы вооруженного захвата власти и участвовала в подготовке вооруженного захвата власти, для чего подыскивала и перевозила оружие. В ведомстве добавили, что такие вопросы Савченко обсуждала с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым В.Ю.
Однако, в связи с противодействием нардепа, комиссия экспертов не смогла задать всех вопросов, заключающих следствие.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Апелляционный суд города Киева принял решение не снимать с народного депутата Надежду Савченко наблюдение стражи и продлил ее арест до 13 июля 2018 года.