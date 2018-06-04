14:55 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий готов начать совещание с главами комитетов

Спикер парламента Андрей Парубий планирует начать заседание с главами комитетов Верховной Рады. Об этом он заявил в ходе согласительного совета ВР.

Парубий готов начать совещание с главами комитетов

Отмечается, что это необходимо для планирования рассмотрение законопроектов в последние пленарные недели восьмой сессии Верховной рады.

Парубий заявил, что в ходе заседания будет спланировано все вопросы, которые будут важнейшими на следующей неделе.

Таким образом, для того чтобы все спланировать у нардепов осталось всего три пленарных недели, чтобы каждый комитет определил высокие прерогативы, и составить план до окончания сессии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в конце текущей недели будет создана Межпарламентская ассамблея Украина-Грузия-Молдова. В пятницу и субботу, в Киеве состоится международная конференция на эту тему.


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