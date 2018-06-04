Парубий анонсировал создание в конце недели межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова

В пятницу и субботу, в Киеве состоится международная конференция на эту тему. Об этом в понедельник, 4 июня, на заседании согласительного совета руководителей фракций и депутатских групп заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По его словам, создание Межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова является важным шагом для Украины, поскольку межпарламентская ассамблея Украина-Польша-Литва продемонстрировала свою эффективность.

Украина, Грузия и Молдова имеют оккупированные территории Российской Федерацией. И наше объединение продемонстрирует всему миру глобальные угрозы Российской Федерации, - подчеркнул глава парламента, добавив, что эти три страны объединяет стремление вступить в Евросоюз, а Украина и Грузией совместно проходят путь по вступлению в НАТО.

Парубий также сообщил, что в конференции примут участие парламентарии других стран: Литвы, Латвии и других стран Балтии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Парубий пообещал, что в четверг парламент примет закон о Высшем Антикоррупционном суде.