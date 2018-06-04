10:17 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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На этой неделе Рада попытается принять законы об Антикоррупционном суде и Нацбюро финансовой безопасности

На первой пленарной неделе июня Верховная Рада Украины намерена завершить рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде, а также определиться по поводу инициативы создания Национального бюро финансовой безопасности.

На этой неделе Рада попытается принять законы об Антикоррупционном суде и Нацбюро финансовой безопасности

Об этом сообщается в плане работы парламента на 5-8 июня.

Таким образом, нардепы рассмотрят все правки к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Сразу после законопроекта об Антикоррупционном суде - блок документов для включения в повестку дня сессии, в частности отмеченный как неотложный проект изменений в закон "О публичных закупках" и другие акты.

Кроме того, на вторник запланировано рассмотрение в первом чтении основного и альтернативных законопроектов о Нацбюро финбезопасности.

Также запланировано денонсирование Конвенции международной организации труда об использовании труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины приехал премьер-министр Украины для участия в совещании по вопросу антикоррупционного суда. Отмечается, что Гройсмана не ожидают в зале, однако он пока прибыл в парламент. 


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