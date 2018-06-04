На этой неделе Рада попытается принять законы об Антикоррупционном суде и Нацбюро финансовой безопасности

На первой пленарной неделе июня Верховная Рада Украины намерена завершить рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде, а также определиться по поводу инициативы создания Национального бюро финансовой безопасности.
Об этом сообщается в плане работы парламента на 5-8 июня.
Таким образом, нардепы рассмотрят все правки к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Сразу после законопроекта об Антикоррупционном суде - блок документов для включения в повестку дня сессии, в частности отмеченный как неотложный проект изменений в закон "О публичных закупках" и другие акты.
Кроме того, на вторник запланировано рассмотрение в первом чтении основного и альтернативных законопроектов о Нацбюро финбезопасности.
Также запланировано денонсирование Конвенции международной организации труда об использовании труда женщин на подземных работах в шахтах любого рода № 45.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины приехал премьер-министр Украины для участия в совещании по вопросу антикоррупционного суда. Отмечается, что Гройсмана не ожидают в зале, однако он пока прибыл в парламент.