09:33 04.06.2018 | Политика | Новости
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Меркель поддерживает создание европейских сил быстрого реагирования

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за создание европейских сил быстрого реагирования.

Меркель поддерживает создание европейских сил быстрого реагирования

Она поддерживая инициативу президента Франции Емманюеля Макрона. Об этом глава немецкого правительства заявила в воскресенье, 3 июня, в интервью Frankfurter Algemeine Sonntagszeitung.

При этом Меркель отметила, что силы быстрого реагирования должны действовать в широких рамках Европейского союза. По ее словам, бундесвер станет их частью, однако это не означает, что Германия будет принимать участие во всех военных операциях в мире.

Меркель также считает, что такие силы должны быть согласованы с европейскими структурами сотрудничества в оборонной сфере. По ее мнению, инициатива будет открытой и для таких государств, как Великобритания, что как раз отделяется от ЕС. В то же время Меркель не уточнила, насколько большими должны быть эти силы и во сколько обойдется их создание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НАТО планирует создать дополнительные 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны России.


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