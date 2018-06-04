Меркель поддерживает создание европейских сил быстрого реагирования

Она поддерживая инициативу президента Франции Емманюеля Макрона. Об этом глава немецкого правительства заявила в воскресенье, 3 июня, в интервью Frankfurter Algemeine Sonntagszeitung.

При этом Меркель отметила, что силы быстрого реагирования должны действовать в широких рамках Европейского союза. По ее словам, бундесвер станет их частью, однако это не означает, что Германия будет принимать участие во всех военных операциях в мире.

Меркель также считает, что такие силы должны быть согласованы с европейскими структурами сотрудничества в оборонной сфере. По ее мнению, инициатива будет открытой и для таких государств, как Великобритания, что как раз отделяется от ЕС. В то же время Меркель не уточнила, насколько большими должны быть эти силы и во сколько обойдется их создание.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, НАТО планирует создать дополнительные 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны России.