11:21 04.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман намерен встретится с руководителями фракций

Глава правительства сегодня, четвертого июня, планирует встретится с представителями фракций Верховной рады для обсуждения принятия законопроекта "Об Антикоррупционном суде".

Гройсман намерен встретится с руководителями фракций

Об этом Владимир Гройсман заявил во время брифинга.

Отмечается, что председатель ВР Андрей Парубий надеется на принятие законопроекта на этой пленарной неделе. Чтобы законопроект об Антикоррупционном суде был принят согласно тем ожиданиям, которые имеет общество.

"Сегодня у нас есть все возможности и шансы развивать свою страну. Но важно, чтобы антикоррупционный суд был принят. Иначе будет подорвано доверие как внутри общества как к власти, так и международный авторитет будет поврежден. Я буду работать сегодня с председателями фракций, депутатами по принятию такого решения", - добавим Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов уйти в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд. Если парламент не примет закон об этом суде, справедливой и независимом, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку.


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