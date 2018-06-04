08:57 04.06.2018 | Политика | Новости
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Глава Европарламента поддерживает создание единой армии ЕС

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что Евросоюзу необходимо создание единой армии. Такие действия позволят выделить Украине помощь в размере одного млрд евро, а также стать активнее на международной арене.

Глава Европарламента поддерживает создание единой армии ЕС

Об этом информирует издание DW.com.

По мнению Таяни, что единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии.

Известно, что сейчас в ЕС есть 28 армий, которые делают более или менее одно и то же. При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть активнее и сильнее на международной арене.

Кроме того, Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы. Согласно документу, его объем будет увеличен до 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро.

Стоит добавить, что прибавка расходов в Еврокомиссии связывают с появлением новых задач в сфере охраны внешних границ ЕС, миграции, обороны и субсидирования научных исследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии. Как отметил еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан, обе страны много сделали для этого в течение последних месяцев.


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