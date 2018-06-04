Глава Европарламента поддерживает создание единой армии ЕС

Об этом информирует издание DW.com.

По мнению Таяни, что единой внешней политики не может быть без единой оборонной стратегии.

Известно, что сейчас в ЕС есть 28 армий, которые делают более или менее одно и то же. При этом усиление сотрудничества в этой сфере позволит значительно сэкономить и быть активнее и сильнее на международной арене.

Кроме того, Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021 - 2027 годы. Согласно документу, его объем будет увеличен до 1279 млрд евро. Бюджет нынешней семилетки составляет 1087 млрд евро.

Стоит добавить, что прибавка расходов в Еврокомиссии связывают с появлением новых задач в сфере охраны внешних границ ЕС, миграции, обороны и субсидирования научных исследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз Албании и Македонии. Как отметил еврокомиссар по вопросам политики соседства Йоханнес Хан, обе страны много сделали для этого в течение последних месяцев.