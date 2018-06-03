Украина и Испания подписали новое социальное соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи

Сообщается, что документ позволит облегчить защиту украинской диаспоры, которая компактно проживает в Испании. Проблемы трудоустройства и получения туристической визы, за неимением биометрического паспорта, должны будут получить новый процесс аккредитации со стороны испанских властей.

Кроме того, президент поблагодарил Мадрид последовательную поддержку и помощь в отстаивании украинского суверенитета, территориальной целостности и независимости, за твердую позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма.

"Мы высоко ценим создание Испанией благоприятных условий для обеспечения культурных и образовательных вопросов украинцев", - подытожил Порошенко

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом. Примечательно, что украинский лидер станет первым президентом, который совершит официальный визит в Испанию.