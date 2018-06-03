15:48 03.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Испания подписали новое социальное соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи

Украина и Испания в ближайшее время догворились заключить новое двустороннее соглашение о новых стандартах социального обеспечения граждан. Об этом передает пресс-служба главы государства. 

Украина и Испания подписали новое социальное соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи

Сообщается, что документ позволит облегчить защиту украинской диаспоры, которая компактно проживает в Испании. Проблемы трудоустройства и получения туристической визы, за неимением биометрического паспорта, должны будут получить новый процесс аккредитации со стороны испанских властей.

Кроме того, президент поблагодарил Мадрид последовательную поддержку и помощь в отстаивании украинского суверенитета, территориальной целостности и независимости, за твердую позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма.

"Мы высоко ценим создание Испанией благоприятных условий для обеспечения культурных и образовательных вопросов украинцев", - подытожил Порошенко 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом. Примечательно, что украинский лидер станет первым президентом, который совершит официальный визит в Испанию.


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