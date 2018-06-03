США будут блокировать процесс строительства "Северного потока-2

Сообщается, что ключевые фигуры в Белом доме и американском Конгрессе опасаются усиления зависимости Евросоюза от поставок из России, что может обернуться политической дестабилизацией в регионе. Вашингтон имеет множество других инструментов воздействия на блокирование процесса, потому возможность введения санкций рассматривается лишь в качестве критического предупреждения всем странам, которые склонны присоединиться к проекту.

Несмотря на категорическую позицию Киева и стран Центральной и Северной Европы, Германия продолжает строительство проекта "Северный поток - 2", что в зримом будущем стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль утверждает, что строительство проекта " Северный поток - 2" позволит Германии стать главным газовым хабом для транспортировки российского газа в Европу. Таким образом, Германия сможет полностью контролировать главный газотранспортный канал, который будет проходить по дну Балтийского моря, что может полностью переформатировать теперешнюю ситуацию на европейском рынке энергетики.