Штрахе раскритиковал введение пошлин на европейскую металлургию

Об этом передает Osterreich.

По его словам, Евросоюз должен достойно ответить на протекционистскую политику Трампа, а для этого, вероятно, нужно будет наладить контакты с Россией, которая все ближе и ближе становится рынком сбыта для китайских товаров.

"Ведь санкции прежде всего навредили австрийской экономике", - резюмирует Штрахе.

Напомним, что Европейский Союз планирует добиться абсолютного отказа США от введения пошлин на металлы из государств-участников ЕС. В рамках анонсированной протекционистской политики американский глава Дональд Трамп утвердил 25-процентную пошлину на ввоз стали и десятипроцентные ввозные пошлины на алюминий. Новые ограничения временно не относятся к Канаде и Мексике, которые совместно с США числятся участниками Североамериканского соглашения о свободной торговле.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Соединенные Штаты Америки с пятницы, 1 июня, ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады. При этом введение этих мер Вашингтон откладывал несколько раз, надеясь договориться со своими партнерами.