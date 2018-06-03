12:54 03.06.2018 | Политика | Новости
100195752:roman

Штрахе раскритиковал введение пошлин на европейскую металлургию

Вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал американского президента Дональда Трампа отменить ранее введенные торгово-экономические санкции на европейскую металлугию.

Штрахе раскритиковал введение пошлин на европейскую металлургию

Об этом передает Osterreich.

По его словам, Евросоюз должен достойно ответить на протекционистскую политику Трампа, а для этого, вероятно, нужно будет наладить контакты с Россией, которая все ближе и ближе становится рынком сбыта для китайских товаров. 

"Ведь санкции прежде всего навредили австрийской экономике", - резюмирует Штрахе.

Напомним, что Европейский Союз планирует добиться абсолютного отказа США от введения пошлин на металлы из государств-участников ЕС. В рамках анонсированной протекционистской политики американский глава Дональд Трамп утвердил 25-процентную пошлину на ввоз стали и десятипроцентные ввозные пошлины на алюминий. Новые ограничения временно не относятся к Канаде и Мексике, которые совместно с США числятся участниками Североамериканского соглашения о свободной торговле. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Соединенные Штаты Америки с пятницы, 1 июня, ввели пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады. При этом введение этих мер Вашингтон откладывал несколько раз, надеясь договориться со своими партнерами. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Запорожье водитель сбил маму с ребенком - ФОТО В Полтаве опять загорелась мусорная свалка - ФОТО Башар Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном Мэттис ожидает ускорения денуклеаризации Северной Кореи
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив