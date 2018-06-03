Порошенко надеется получить Томос об автокефалии УПЦ к 1030-й годовщине крещения Руси

Как заявил глава государства в воскресенье, 3 июня, после Молитвы за мир в Украине, котоая прошла совместно с украинской общиной Испании в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, победа - это не только освобождение украинской земли.

Победа - это когда впервые, более чем за 300 лет, у Украины появился реальный шанс создать Единую Поместную Православную и главное - Украинскую церковь. И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос, - заявил Порошенко, добавив, что во время встречи в Стамбуле 9 апреля со Вселенским Патриархом говорилось, что в случае совместного обращения украинского президента, парламента, церковных иерархов Синод Вселенского Патриархата готов будет предоставить украинской церкви Томос об автокефалии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Испания подпишут новое соглашение о социальном обеспечении, что позволит снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в этой стране.