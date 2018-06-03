11:32 03.06.2018 | Политика | Новости
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Мэттис ожидает ускорения денуклеаризации Северной Кореи

Министр обороны США Джеймс Маттис утверждает, что санкции с Пхеньяна могут быть сняты только в случае абсолютного прекращения программы разработки ядерного оружия. Об этом он заявли перед встречей в Сингапуре со своими коллегами из Республики Корея и Японии.

Мэттис ожидает ускорения денуклеаризации Северной Кореи

Сообщается, что Вашингтон готов оказать необходимое влияние на страны Совета безопасности ООН и продолжать неукоснительно выполнять свои обязательства по ослабление санкционного давления на КНДР.

"На ослабление давления только после того, как примут меры по необратимой денуклеаризации", - поделился с журналистами Мэттис.

Напомним, что 8 мая Китайский представитель Си Цзиньпин провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Соответствующая встреча была посвящена денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило агентство "Синьхуа". Как отмечается, беседа двух лидеров прошла накануне в китайском городе Далянь. Так, политики сначала провели переговоры, позже прогулялись и пообедали. На встрече они обменялись, в том числе, мыслями об отношениях Китая и КНДР. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно лидеры Северной и Южной Кореи возобновили переговоры на высшем уровне. 

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