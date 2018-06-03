Китай готов ввести ответные пошлины на американскую металлургию

Сообщается, что в ходе диалога между китайским вице-премьером Лю Хэ и министром торговли США Уилбором Россом была поднята тема снижения уровня поддержки национальных производителей, путем наращивания цены на внешних рынках за счет повышения акцизного процентного сбора.

Стороны договорились нивелировать практику повышения тарифов на различные товары и поддерживать политику "открытого рынка".

Напомним, что в мае страны договорились о "значительном увеличении" экспорта сельскохозяйственной продукции и энергоносителей и об активизации усилий по расширению торговли промышленными товарами и услугами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно вице-канцлер и министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе призвал американского президента Дональда Трампа отменить ранее введенные торгово-экономические санкции на европейскую металлугию.