07:00 03.06.2018 | Политика | Новости
100195739:roman

Каталония опять взялась за старое - Мадрид пригрозил жестким демаршем

Новое правительство Каталонии под руководством Кима Торри обьявило довести дело Пучдемона до логического конца. Об этом передает DW.

Каталония опять взялась за старое - Мадрид пригрозил жестким демаршем

Сообщается, что все новоизбранные депутаты каталонского Женералитета проголосовали за новый курс региона, направленный на независимость его от Мадрида. Также депутаты приняли присягу перед испанским народом. Начало работы региональной власти автоматически означает завершение введенного Мадридом прямого правления регионом.

Ранее руководитель Каталонии Ким Торра принес присягу лидера правительства Каталонии, не говоря при этом ничего о короле и Конституции Испании, дав слово быть верным населению Каталонии. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко запланировал провести рабочую встречу с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом. Дипломатический марш пройдет в Кафедральном соборе Альмудена Мадрид. Также запланировано посещение региона Галисия, к свите которого присоединится начальник регионального правительства Альберто Нуньесом Фейхоо.


Поделиться
Читайте также:
 
В Иране разбился военный истребитель В Китае упал космический метеорит Вайнштейн может сняться в автобиографическом фильме ужасов В Украине научились оживлять игрушечных кукол - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив