Каталония опять взялась за старое - Мадрид пригрозил жестким демаршем

Сообщается, что все новоизбранные депутаты каталонского Женералитета проголосовали за новый курс региона, направленный на независимость его от Мадрида. Также депутаты приняли присягу перед испанским народом. Начало работы региональной власти автоматически означает завершение введенного Мадридом прямого правления регионом.

Ранее руководитель Каталонии Ким Торра принес присягу лидера правительства Каталонии, не говоря при этом ничего о короле и Конституции Испании, дав слово быть верным населению Каталонии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко запланировал провести рабочую встречу с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом. Дипломатический марш пройдет в Кафедральном соборе Альмудена Мадрид. Также запланировано посещение региона Галисия, к свите которого присоединится начальник регионального правительства Альберто Нуньесом Фейхоо.