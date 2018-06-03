11:48 03.06.2018 | Политика | Новости
100195749:roman

Башар Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Президент Сирии Башар Асад готовится провести стратегические переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом передает Rodong Sinmun.

Башар Асад хочет встретиться с Ким Чен Ыном

Сообщается, что Асад желает разузнать опыт налаживания контактов с Вашингтоном, которых Киму удалось добиться за последнее время в контексте начала полной денуклеаризации региона. Северокорейский лидер с радостью согласился принять сирийского президента, однако точную дату встречи Ким предложил перенести из-за возможных изменений в совместном корейско-американском саммите, который должен 12 июня состояться в Сингапуре.

"Правительство Сирии и в дальнейшем намерено поддерживать политический курс КНДР", - добавил Асад. 

Напомним, что соответствующее заявление о встреча Асад сделал во время церемонии вручения верительных грамот с новым послом КНДР в Сирии, которая состоялась 30 мая.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее несколько сотрудников американского Белого дома намерены отправятся в Сингапур, чтобы подготовить площадку для встречи президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.


Поделиться
Читайте также:
 
Мэттис ожидает ускорения денуклеаризации Северной Кореи В Нигерии террористы вырезали целую деревню Правоохранители ликвидировали очередной наркопритон В Киеве стартовал традиционный "Пробег под каштанами"
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив