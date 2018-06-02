Порошенко готовится провести встречу с новым главой Испании

Так, кроме двухчасового диалога с Санчесом, президент встретится с королем Испании Фелипе VI, главой Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов. Порошенко считает нужны согласовать стратегические позиции Мадрида и Киева в контексте сотрудничества двух государств в европейском регионе.

Дипломатический марш пройдет в Кафедральном соборе Альмудена Мадрид. Также запланировано посещение региона Галисия, к свите которого присоединится начальник регионального правительства Альберто Нуньесом Фейхоо. Примечательно, что украинский лидер станет первым президентом, который совершит официальный визит в Испанию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно а Испании определился новый глава правительства, который теперь будет при власти в течение несколько лет. В частности, им оказался председатель Социалистической партии Педро Санчес. Официально на должность премьера Санчеса назначит король.