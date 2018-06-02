15:22 02.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко готовится провести встречу с новым главой Испании

Президент Украины Петр Порошенко запланировал провести рабочую встречу с новым премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом передает пресс-служба главы государства.

Порошенко готовится провести встречу с новым главой Испании

Так, кроме двухчасового диалога с Санчесом, президент встретится с королем Испании Фелипе VI, главой Конгресса депутатов Аной Марией Пастор и представителями деловых кругов. Порошенко считает нужны согласовать стратегические позиции Мадрида и Киева в контексте сотрудничества двух государств в европейском регионе. 

Дипломатический марш пройдет в Кафедральном соборе Альмудена Мадрид. Также запланировано посещение региона Галисия, к свите которого присоединится начальник регионального правительства Альберто Нуньесом Фейхоо. Примечательно, что украинский лидер станет первым президентом, который совершит официальный визит в Испанию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно а Испании определился новый глава правительства, который теперь будет при власти в течение несколько лет. В частности, им оказался председатель Социалистической партии Педро Санчес. Официально на должность премьера Санчеса назначит король. 


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