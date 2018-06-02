Луценко рассказал о деталях расследования "дела Манафорта"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что в его ведомстве активно ведется расследование "черной бухгалтерии Партии регионов", где фигурирует фамилия бывшего главы избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта,
Об этом передает "Радио НВ".
По его словам, дело Манафорта было временно "заморожено" из-за процесса подготовки обвинительных документов. Также проводились отдельные работы по учреждению в работу законодательство в ноябре и старые дела пошли в НАБУ. В деле о расследовании финансовых махинаций Манафорта также принимают участие и американские специалисты, так что остановка дела юридически невозможна.
Напомним, что через оффшоры, контролируемые Манафортом, прошло более 75 миллионов долларов. По версии обвинения Манафорт с помощью Гейтса отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. В 2006 году Манафорт и Гейтс придумали схему с помощью которой по сегодняшний день скрывают доходы от властей Соединенных Штатов, наслаждаясь использованием денег.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в США суд отказал в закрытии дела, возбужденного спецпрокурором Робертом Мюллером против экс-руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.