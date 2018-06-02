Луценко рассказал о деталях расследования "дела Манафорта"

Об этом передает "Радио НВ".

По его словам, дело Манафорта было временно "заморожено" из-за процесса подготовки обвинительных документов. Также проводились отдельные работы по учреждению в работу законодательство в ноябре и старые дела пошли в НАБУ. В деле о расследовании финансовых махинаций Манафорта также принимают участие и американские специалисты, так что остановка дела юридически невозможна.

Напомним, что через оффшоры, контролируемые Манафортом, прошло более 75 миллионов долларов. По версии обвинения Манафорт с помощью Гейтса отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от Министерства финансов США и министерства юстиции. В 2006 году Манафорт и Гейтс придумали схему с помощью которой по сегодняшний день скрывают доходы от властей Соединенных Штатов, наслаждаясь использованием денег.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в США суд отказал в закрытии дела, возбужденного спецпрокурором Робертом Мюллером против экс-руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.