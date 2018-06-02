К формату G7 присоединятся еще 12 государств

Так, канадский лидер ожидает в Оттаве представителей Аргентины, Бангладеш, Вьетнама, Гаити, Кении, Маршалловых островов, Норвегии, Руанды, Сенегала, Республики Сейшельские острова, ЮАР и Ямайки. По его мнению, вовлеченность в широкий международный процесс развивающихся стран поможет расширить реальные границы представления о деталях политической жизни в этих государствах.

Кроме того, на встрече будут присутствовать глава МВФ Кристин Лагард, главного исполнительного директора Всемирного банка Кристалины Георгиевой и генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхеля Гурриа.

"Наши океаны и берега находятся в опасности из-за роста загрязнения мусором и пластиком, участившихся суровых погодных явлений и незаконной рыбной ловли", - написал на своей социальной странице Трюдо.

Как сообщалось в "УРА-Информ", генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и глава Службы безопасности страны Василий Грицак в пятницу, 1 июня, встретятся с дипломатами G7. Они пояснят необходимость проведения спецоперации с "убийством" журналиста Аркадия Бабченко.