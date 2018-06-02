Ирландия просит Лондон пересмотреть границы государства после Brexit

Сегодня глава МИД Ирландии Саймон Ковни заявил, что национальный парламент желает увидеть подтвержденные официальные бумаги по обеспечению Ирландии беспрепятственной границы после Brexit. Отметим, что между Северной Ирландией, входящей в состав Великобритании, и остальной частью Ирландии должна измениться общая граница.

Оба государства готовы к совместному диалогу, но с постоянным затягиванием процесса выхода страны из состава ЕС усложняется и урегулирование пограничного вопроса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Великобритания намерена продолжать оказывать политическое влияние в Европейском союзе. Страна должна была покинуть все политические институты ЕС еще 29 марта. Таким образом, это может свидетельствовать, что Великобритания так и не выйдет из Евросоюза.