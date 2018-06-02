Эстония назвала "оккупацией" действия России на Донбассе

По ее словам, сложность ситуации на востоке Украины состоит в том, что противник ведет гибридную войну, которая в международной юридической практике имеет название "административная пограничная линия" или "замороженный конфликт". В результате украинское правительство вынуждено постоянно привлекать посредников для урегулирования конфликта.

"Говоря об Украине и Грузии, очень важно называть вещи правильными именами - война - это война, а оккупация - оккупация", - резюмирует президент Эстонии.

Кальюлайд также считает, что в ближайшее время необходимо сделать все возможное для того, чтобы уладить проект резолюции, который будет предусматривать мандат на всю оккупированную местность миротворческих сил ООН

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Эстонии оказывает поддержку украинской стороне по поводу введения миротворческой миссии Организации Объединённых Наций на Донбассе.