14:39 02.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Эстония назвала "оккупацией" действия России на Донбассе

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала действия российских войск на территории Украины и Грузии. Об этом передает пресс-служба эстонского лидера.

Эстония назвала

По ее словам, сложность ситуации на востоке Украины состоит в том, что противник ведет гибридную войну, которая в международной юридической практике имеет название "административная пограничная линия" или "замороженный конфликт". В результате украинское правительство вынуждено постоянно привлекать посредников для урегулирования конфликта. 

"Говоря об Украине и Грузии, очень важно называть вещи правильными именами - война - это война, а оккупация - оккупация", - резюмирует президент Эстонии.

Кальюлайд также считает, что в ближайшее время необходимо сделать все возможное для того, чтобы уладить проект резолюции, который будет предусматривать мандат на всю оккупированную местность миротворческих сил ООН

Как сообщалось в "УРА-Информ", правительство Эстонии оказывает поддержку украинской стороне по поводу введения миротворческой миссии Организации Объединённых Наций на Донбассе


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