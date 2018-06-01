15:23 01.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Желающие получить украинское гражданство, будут обязаны сдавать экзамен по языку

Согласно указу №156 О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию создания единого культурного пространства Украины, будет введен сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство.

Желающие получить украинское гражданство, будут обязаны сдавать экзамен по языку

Отмечается, что государственная программа по укоренению статуса украинского языка рассчитана на десять лет - до 2028 года.

Так, Кабинет министров Украины в течение месяца должен создать на постоянной основе экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине, разработки критериев оценки эффективности государственной языковой политики.

Программой будет предусмотрено улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента получит украинское гражданство


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