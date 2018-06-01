Желающие получить украинское гражданство, будут обязаны сдавать экзамен по языку

Отмечается, что государственная программа по укоренению статуса украинского языка рассчитана на десять лет - до 2028 года.

Так, Кабинет министров Украины в течение месяца должен создать на постоянной основе экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине, разработки критериев оценки эффективности государственной языковой политики.

Программой будет предусмотрено улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента получит украинское гражданство.