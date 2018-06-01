Во время визита в Одесскую область Порошенко публично уволил главу Татарбунарского района - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента.

Как считает Порошенко, руководитель района блокировал привлечение иностранных инвестиций.

По словам главы государства, в Татарбунарском районе еще в декабре 2017 года планировалось передать в аренду инвестору земельный участок под строительство объектов альтернативной энергетики. Однако председатель Татарбунарской райгосадминистрации так и не заключил соответствующее соглашение с предприятием.

"Подписал распоряжение об увольнении председателя Татарбунарской райгосадминистрации. Пусть это будет примером для всех, что Украина меняется», - заявил лидер страны.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко уволил Руслана Машляковского с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.