12:18 01.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде обещают принять законы об антикоррупционном суде и нацбезопасности до конца сессии

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко рассказала, что законы о национальной безопасности и об антикоррупционном суде будут приняты до конца этой сессии парламента.

В Раде обещают принять законы об антикоррупционном суде и нацбезопасности до конца сессии

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

По словам Геращенко, главной задачей нынешней сессии парламента является принятие законов "О Высшем антикоррупционном суде" и "О национальной безопасности Украины". Известно. Что именно эти законопроекты являются важной составляющей для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Первый вице-спикер выразил уверенность, что до конца сессии парламент примет эти законы, а также закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

Добавим, что в соответствии с графиким работы парламента последняя пленарная неделя этой сессии будет проходить с 10 по 13 июля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины приехал премьер-министр Украины для участия в совещании по вопросу антикоррупционного суда. Отмечается, что Гройсмана не ожидают в зале, однако он пока прибыл в парламент. Кроме того, в обсуждении вопроса о антикоррупционного суда также примут участие депутаты, приближенные к премьер-министру.


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