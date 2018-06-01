В Раде обещают принять законы об антикоррупционном суде и нацбезопасности до конца сессии

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

По словам Геращенко, главной задачей нынешней сессии парламента является принятие законов "О Высшем антикоррупционном суде" и "О национальной безопасности Украины". Известно. Что именно эти законопроекты являются важной составляющей для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Первый вице-спикер выразил уверенность, что до конца сессии парламент примет эти законы, а также закон "О правовом статусе лиц, пропавших без вести".

Добавим, что в соответствии с графиким работы парламента последняя пленарная неделя этой сессии будет проходить с 10 по 13 июля.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Верховную Раду Украины приехал премьер-министр Украины для участия в совещании по вопросу антикоррупционного суда. Отмечается, что Гройсмана не ожидают в зале, однако он пока прибыл в парламент. Кроме того, в обсуждении вопроса о антикоррупционного суда также примут участие депутаты, приближенные к премьер-министру.