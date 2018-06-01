11:38 01.06.2018 | Политика | Новости
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В Литве стартовали крупнейшие национальные военные учения

С первого июня в Литве начинаются крупнейшие в истории страны национальные военные учения "Perkūnas griausmas 2018". Об этом сообщает издание Ukmerge.

В Литве стартовали крупнейшие национальные военные учения

Отмечается, что учения будут проходить на протяжении двух недель с 3 по 15 июня, литовские вооруженные силы как самостоятельно, так и с союзниками по НАТО проведут совместные учения стран Балтии.

Всего в учениях "Perkūnas ramusimas 2018" примут участие 9000 человек - солдаты и офицеры вооруженных сил Литвы и представители других институтов и гражданских организаций в подчинении сил безопасности Литвы.

Кроме того, в некоторых эпизодах маневров будут участвовать союзники Литвы из сводного батальона НАТО под командованием Германии, экспедиционного корпуса под руководством Великобритании и контингента Португалии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российская Федерация ввел военные учения в некоторых своих регионах, в том числе и аннексированные Абхазию, Южную Осетию, Крым и области, прилегающие к украинской границе. 


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