17:15 01.06.2018 | Политика | Новости
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В Испании приняли состав правительства Каталонии без заключенных политиков

Новая региональная власть Каталонии, куда не вошли политики, которые пребывают в тюрьмах или бежали за рубеж, утверждено центральным правительством в Мадриде.

В Испании приняли состав правительства Каталонии без заключенных политиков

Об этом сообщает AFP.

В апреле 2018 года правительство Испании признало полномочия нового председателя правительства Каталонии Кима Торры, хотя отказалось утвердить участников Кабинета министров. Туда вошли четыре претендента, против которых выдвинуты обвинения, связанные с реализацией референдума о независимости. В начале текущей недели Торра предложил новый состав администрации, уже без этих кандидатов.

1 июня 2018 года имена новых министров были обнародованы в официальном журнале каталонского правительства. Инаугурация участников нового правительства состоится 2 июня.

После этого новому каталонскому правительству будет предоставлено право взять на себя свои обязанности, и когда это случится, прямое управление Мадрида над регионом станет автоматически отменено. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Испании определился новый глава правительства, который теперь будет при власти в течение несколько лет.


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