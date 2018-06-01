В Испании приняли состав правительства Каталонии без заключенных политиков

Новая региональная власть Каталонии, куда не вошли политики, которые пребывают в тюрьмах или бежали за рубеж, утверждено центральным правительством в Мадриде.
Об этом сообщает AFP.
В апреле 2018 года правительство Испании признало полномочия нового председателя правительства Каталонии Кима Торры, хотя отказалось утвердить участников Кабинета министров. Туда вошли четыре претендента, против которых выдвинуты обвинения, связанные с реализацией референдума о независимости. В начале текущей недели Торра предложил новый состав администрации, уже без этих кандидатов.
1 июня 2018 года имена новых министров были обнародованы в официальном журнале каталонского правительства. Инаугурация участников нового правительства состоится 2 июня.
После этого новому каталонскому правительству будет предоставлено право взять на себя свои обязанности, и когда это случится, прямое управление Мадрида над регионом станет автоматически отменено.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Испании определился новый глава правительства, который теперь будет при власти в течение несколько лет.