13:57 01.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда пройдет встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД

Встреча на уровне министров иностранных дел стран "нормандской четверки" запланирована на 11 июня 2018 года в немецком городе Берлин.

Стало известно, когда пройдет встреча

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Мариуполе.

Как утверждает немецкий чиновник, для урегулирования мирной ситуации, нужен срочный прогресс в реальных обсуждениях.

"Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате 11 июня в Берлине", -добавил Хайко Маас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Администрации президента Украины Петра Порошенко будет осуществлять подготовку встречи в нормандском формате. С этой целью 1 июня 2018 года он отправляется в Берлин.

По словам лидер страны, договоренность о встрече была заключена в Аахене. Он добавил, что сто сторону Украины будут осуществляться попытки в скорейшем времени организовать встречу на высшем уровне в нормандском формате.


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