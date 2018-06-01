Стало известно, когда пройдет встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в пятницу в Мариуполе.

Как утверждает немецкий чиновник, для урегулирования мирной ситуации, нужен срочный прогресс в реальных обсуждениях.

"Поэтому мы договорились о встрече министров иностранных дел в нормандском формате 11 июня в Берлине", -добавил Хайко Маас.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", представитель Администрации президента Украины Петра Порошенко будет осуществлять подготовку встречи в нормандском формате. С этой целью 1 июня 2018 года он отправляется в Берлин.

По словам лидер страны, договоренность о встрече была заключена в Аахене. Он добавил, что сто сторону Украины будут осуществляться попытки в скорейшем времени организовать встречу на высшем уровне в нормандском формате.