Премьер-министр Грузии отказывается уходить в отставку из-за протестов

По его мнению действующее правительство Грузии является избранным, а сегодня парламент создаст следственную комиссию. Как сообщает сайт грузинского правительства, цитируя слова главы Кабмин, в кратчайшие сроки парламент соберется на внеочередной сессии.

Однако если он поймет, что его отставка послужит на пользу стране, "даже если она будет не большой и разрядит ситуацию", он "не будет сомневаться ни мгновение" и покинет пост.

Вместе с тем на данный момент ситуация не такая и сейчас для него важно "отвечать на вопросы общества и сохранять стабильность в стране", - пояснил Квирикашвили, добавив, что сзавтрашнего дня Министерство внутренних дел вернет дело из прокуратуры на расследование и проведет следственный процесс, который возглавит вице-премьер Гиорги Гагария.

Премьер-министр также пообещал, что родители и родственники убитых подростков получал всю информации о расследовании дела.

Напомним, в Тбилиси продолжается акция протеста возле парламента. Массовые протесты были вызваны убийством двух подростков. Убийства произошли 1 декабря 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, из-за протестов подал в отставку главный прокурор страны Ираклий Шотадзе. При этом он лично обратился к родителям убитых на улице Хорава подростков и заверил, что был и остается с ними.