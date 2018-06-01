Порошенко говорил с главой МИД Германии о подготовке к саммиту Украина-ЕС

Глава государства обсудил с министров вопросы подготовки к 20-му саммиту Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе 9 июля. Как сказано на сайте президента Украины, стороны также говорили о ситуации на Донбассе, а также обсудили дальнейшие шаги для активизации мирного процесса с помощью многонациональной операции под эгидой ООН.

Стороны подчеркнули важность скорейшего развертывания многонациональной операции по поддержанию мира под эгидой ООН, что создаст благоприятную атмосферу для реализации минских договоренностей. Была поддержана идея рассмотреть этот вопрос в рамках следующего заседания министров иностранных дел стран Нормандского формата.

В свою очередь Маас пообещал посетить контактную линию, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, сложившейся из-за российской агрессии, а Порошенко напомнил, что Россия до сих пор остается источником дестабилизации ситуации в Украине, о чем свидетельствует попытка покушения на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко.

Президент отметил удачную спецоперацию, благодаря которой удалось идентифицировать организаторов преступления.

На встрече такж шта речь об освобождении украинских политзаключенных, в частности, ситуацию со здоровьем Олега Сенцова и Владимира Балуха.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава МИД Германи впервые посетил Украину после своего назначения.