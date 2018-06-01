Парламент Нидерландов признал Россию виновной в катастрофе МН17

Соответствующее решение депутаты приняли в пятницу, 1 июня, во время дебатов, при участии министра иностранных дел Стефа Блока. Как сообщает нидерландское издание NOS.nl, позицию Нидерландов и Австралии поддержали не только коалиционные, но и оппозиционные депутаты.

Так, в частности, лидер партии "Форум за демократию" Тьерри Боде, который всегда становится на сторону России по целому ряду вопросов и является враждебной к Евросоюзу, признавая результаты расследования следственных тщательными и правдоподобными, он заметил, что остается "в поиске правды".

Однако, несмотря на единодушие во время выступлений, парламенту не удалось зафиксировать единую позицию документально, поскольку от этого отказались "Форум за демократию" и правая "Партия свободы".

Все политические группы палаты представителей также хотели знать, почему Бальгия и Малайзия, граждане которых тоже стали жертвами катастрофы, не поддержали решение Нидерландов и Австралии.

В то же время несколько оппозиционных партий считают необходимым привести к ответственности и Украину, поскольку она не закрыла свое воздушное пространство в зоне проведения боевых действий.

Напомним, 24 мая, Совместная следственная группа сообщила, что рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году сбили из "Бука" российской 53 бригады, которая дислоцируется в городе Курск.

Как сообщал УРА-Информ, бывший премьер-министр Австралии Тони Эботт считает, что в катастрофе малайзийского авиалайнера MH17 виновна именно Россия. В катастрофе погибли австралийцы, я призываю к жестким мерам против россиян, написал он в четверг, 30 мая, в своем Twitter. При этом Эботт предложил начать с российского посла.