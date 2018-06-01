Обнародован указ об укреплении госстатуса украинского языка

Опубликован указ действующего лидера страны Петра Порошенко №156 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины".
Об этом информирует сайт главы государства.
В частности, документом обусловлены следующие шаги по укреплению госстатуса украинского языка:
- выработка действенных средств его защиты и развития;
- обеспечение соблюдения должностными и служебными требований закона об обязательности применения государственного языка при исполнении своих обязанностей, недопущение его дискриминации;
- развитие национальной словарной базы и предоставление свободного доступа к ней;
- повышение уровня преподавания государственного языка в учебных заведениях, помощь в изучении украинского языка иностранцами, разработке дистанционных и онлайн-курсов по изучению;
- обеспечение поддержки и популяризации украинского языка за рубежом.
- улучшение качества украиноязычных материалов на телевидении, радио, в кино и видеосети, обеспечение доступа зрителей к лучшим произведениям европейской и мировой кинематографии благодаря дублированию на украинский язык, поддержка книгоиздательского дела;
- проведение конкурсов на создание информационной, медийной, украиноязычной продукции для детей;
Документом также определяются следующие мероприятия: привлечение молодежи к изучению, обучению и общению на украинском языке с помощью проектов; создание условий для права на получение информации на украинском языке, развитие компьютерного обеспечения на украинском языке. В частности, это касается соответствующего программного обеспечения органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", будет введен сертификационный экзамен по украинскому языку для желающих получить гражданство.