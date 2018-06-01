Новым премьер-министром Испании стал Педро Санчес

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Испании.

Отметим, что согласно ст. 99 Конституции Испании, Санчес был избран на этот пост как кандидатура, "получившая доверие парламента".

Официально на должность премьера Санчеса назначит король.

"Глава государства, Фелипе VI, ответственный за назначение нового президента правительства Педро Санчеса", - говорится в сообщении на сайте испанского парламента.

Вопрос выражения недоверия правительству Мариано Рахоя, который находился на посту с конца 2011 года, в парламенте подняли из-за решения суда по громкому делу о масштабной коррупции, связанной с правящей "Народной партией".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", основного инициатора внедрения "списка Магнитского", британского предпринимателя Уильяма Браудера был арестован испанскими правоохранителями. Ему зачитали его права, после чего почти сразу отпустили.