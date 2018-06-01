Лидеры Северной и Южной Кореи возобновили переговоры на высшем уровне

Встреча проходит в пограничной деревне Пханмунджом. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные Министерства объединения, чиновники обменялись мнениями о создании отделения связи в северокорейском городе Кэсон, а также о совместном праздновании годовщины первого межкорейского саммита.

Кроме того, Сеул предложил провести переговоры о сокращении напряженности на границе, а также о привлечении Красного Креста для возобновления воссоединения семей, разделенных корейской войной. Также сообщается, что стороны могут обсудить выступление совместных спортивных команд на Азиатских играх.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 мая Китайский представитель Си Цзиньпин провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Соответствующая встреча была посвящена денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило агентство "Синьхуа". Как отмечается, беседа двух лидеров прошла накануне в китайском городе Далянь. Так, политики сначала провели переговоры, позже прогулялись и пообедали. На встрече они обменялись, в том числе, мыслями об отношениях Китая и КНДР.