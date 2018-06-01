Климкин и глава МИД Германии полетели на Донбасс - ФОТО

Об этом сообщил директор политического департамента украинского МИД Алексей Макеев в своем аккаунте в Twitter.

Так, в своем посте украинский министр отметил, что в Мариуполь с наилучшими пилотами нашей страны полетять Климкин и Маас. Цель поездки - продемонстрировать немецким партнерам ужасные последствия кремлевской агрессии против Украины и разрешающей Москвой войны против всего цивилизованного мира, добавил он.

Напмоним, как сообщал "УРА-Информ", 30 мая, боевики 28 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом девять из них противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий ранены двое украинских военнослужащих.