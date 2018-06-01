Ким Чен Ын твердо настаивает на встрече с Дональдом Трампом

Сообщается, что в официальном письме северокорейского чучхе в очередной раз присутствует тезис о готовности к "теплой встрече" с американским президентом, чтобы окончательно договориться о прекращении нуклеарного противостояния, угрожающего мировой безопасности. В то же время, Ким Чен Ын не настаивает на каких-либо уступках со стороны Вашингтона. Как и прежде, важной составляющей письма остается вопрос снятия санкционной блокады с Пхеньяна.

Напомним, что китайский представитель Си Цзиньпин провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Соответствующая встреча была посвящена денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило агентство "Синьхуа". Как отмечается, беседа двух лидеров прошла накануне в китайском городе Далянь. Так, политики сначала провели переговоры, позже прогулялись и пообедали. На встрече они обменялись, в том числе, мыслями об отношениях Китая и КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее лидеры Северной и Южной Кореи возобновили переговоры на высшем уровне.