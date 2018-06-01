10:38 01.06.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман раскритиковал заявление Данилюка послам G7

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает неприемлемым письмо министра финансов Александра Данилюка послам Большой семерки, в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

Гройсман раскритиковал заявление Данилюка послам G7

Об этом глава Кабмина сообщил во время заседания.

По его словам, все коллеги считают, что такое письмо было абсолютно неприемлемым, а его реакция была неоправданной и эмоциональной.

Известно, что Данилюк извинился за это письмо и сказал, что это его ошибка.

"Но, тем не менее, это было письмо уже не про Данилюка, который написал в Еврокомиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, что является абсолютно необоснованным", - добавил Гройсман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр финансов Украин Александр Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. 


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