Гройсман раскритиковал заявление Данилюка послам G7

Об этом глава Кабмина сообщил во время заседания.

По его словам, все коллеги считают, что такое письмо было абсолютно неприемлемым, а его реакция была неоправданной и эмоциональной.

Известно, что Данилюк извинился за это письмо и сказал, что это его ошибка.

"Но, тем не менее, это было письмо уже не про Данилюка, который написал в Еврокомиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, что является абсолютно необоснованным", - добавил Гройсман.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", министр финансов Украин Александр Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.