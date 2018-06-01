Голосование в СБ ООН по Палестине отложено, - Постпред Кувейта

Об этом сообщает Associated Press.

По словам Мансура Айяд аль-Утейби, в последний момент американские представители внесли в документ поправки, изучение которых займет определенное время. Также он сообщил, что ранее голосование по резолюции Кувейта о защите палестинцев планировалось на четверг, однако отложено минимум до 1 июня.

Вместе с тем представитель Кувейта добавил, что в проекте резолюции изложены требования от израильских военных прекратить использование силовых методов в отношении палестинцев. Кроме того, документ предлагает осудить запуск ракет из сектора Газа по южным районам Израиля.

По предварительным данным, посол Израиля в ООН Данни Данон выступил против нее из-за отсутствия упоминания о группировке ХАМАС в тексте документа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", израильские военные применили силу для разгона палестинцев на границе с Сектором Газа.