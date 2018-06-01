Германия и Австрия намерены усилить пограничный контроль

С первого июня сотрудники федеральных полиций ФРГ и Австрии, а также баварской земельной полиции начнут совместное - усиленное патрулирование в пограничных областях.

Кроме того, на альпийском пограничном перевале Бреннер вводится совместное германо-австрийское патрулирование. Вместо парных патрулей на дежурство будут выходить по трое полицейских.

Предполагается, что такие мероприятия продлятся на срок от трех месяцев, после чего будут подведены все итоги.

По данным полиции, количество нелегальных мигрантов идет на убыль. В 2017 году на австрийско-немецкой границе были задержаны около 14600 человек, 7200 из них были отправлены назад. За первые четыре месяца 2018 года было произведено около 3800 задержаний.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала года биометрический контроль при въезде в Украину прошли 140 тыс. граждан Российской Федерации. Как отмечается, биометрический контроль осуществляется в 157 пунктах пропуска и трех контрольных пунктах въезда-выезда на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.