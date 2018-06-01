08:59 01.06.2018 | Политика | Новости
100195596:nastya

Джузеппе Конте стал премьером Италии

Юрист Джузеппе Конте официально принял предложение занять пост премьер-министра Италии. Об этом сообщает издание AFP.

Джузеппе Конте стал премьером Италии

Отмечается, что Конте представил новый состав правительства на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой. Вместе с министрами он примет присягу в пятницу, первого июня.

Глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини станет министром внутренних дел, а лидер антисистемной партии Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо займет пост главы Министерства экономического развития.

Кроме того 81-летний экономист и профессор Паоло Савона будет министром по европейским делам, а профессор экономики Джованни Триа возглавит Министерство экономики и финансов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий президент Италии Серджо Маттарелла дал право временному премьер-министру Карло Коттарелли организовать переходное правительство в государстве. Глава Италии Серджо Маттарелла предоставил бывшему сотруднику Международного валютного фонда Карло Коттарелли мандат на формирование переходного правительства.


Поделиться
Читайте также:
 
Сегодня стартует глобальная акция с требованием освободить Олега Сенцова Сегодня в Украине и мире отмечают День защиты детей – ФОТО Боевики в четверг 26 раз обстреляли позиций украинских военных В Грузии из-за протестов подал в отставки главный прокурор - ФОТО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив