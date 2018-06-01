Джузеппе Конте стал премьером Италии

Отмечается, что Конте представил новый состав правительства на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой. Вместе с министрами он примет присягу в пятницу, первого июня.

Глава ультраправой партии Лига Маттео Сальвини станет министром внутренних дел, а лидер антисистемной партии Движение пяти звезд Луиджи Ди Майо займет пост главы Министерства экономического развития.

Кроме того 81-летний экономист и профессор Паоло Савона будет министром по европейским делам, а профессор экономики Джованни Триа возглавит Министерство экономики и финансов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", действующий президент Италии Серджо Маттарелла дал право временному премьер-министру Карло Коттарелли организовать переходное правительство в государстве. Глава Италии Серджо Маттарелла предоставил бывшему сотруднику Международного валютного фонда Карло Коттарелли мандат на формирование переходного правительства.