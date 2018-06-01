Бывший вице-премьер Киргизии бежал за границу через брод

Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

По словам родственников Шадиева, он выехал на лечение и должен был вернуться в течение одной-двух недель. Однако до сих пор он не вернулся на родину.

Правоохранительные органы Киргизии подозревают Шадиева в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, он причастен к выдаче крупной по меркам республики суммы (30 тысяч долларов) в виде премии заведующему отделом парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности, хотя средства должны были направить в секретариат межпарламентской ассамблеи СНГ.

Уголовное дело против бывшего чиновника возбудила Генпрокуратура. Поэтому, суд арестовал чиновника пока что заочно.

Стоит добавить, что до сих пор в Киргизии политика считают одним из самых богатых людей в горной республике. Он располагал парламентским мандатом, а до середины апреля занимал пост первого вице-премьера в коалиционном правительстве.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты парламента Киргизии выступили с недоверием к правительству премьер-министра Сапара Исакова.