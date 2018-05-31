ВКУ требует освобождения украинских политических заключенных

Об этом говорится в заявлении, размещенном на интернет странице ВКУ.

Международное сообщество намерено усилить давление на РФ с целью освобождения политзаключенных. В заявлении также упомянули Чемпионат мира по футболу 2018 г, который пройдет в России, и сообщество надеется, что не будут скрыты военные действия и грубые нарушения прав человека РФ против суверенных стран.

Известно, что 1-2 июня 2018 г. украинцы по всему миру выступят в защиту режиссера Олега Сенцова, который объявил голодовку в знак солидарности с другими политическими заключенными.

"Присоединяйтесь к действиям в своей общине! Покажите украинским и крымскотатарским политзаключенным, что они не одиноки!", - отметили в ВКУ.

Добавим, сейчас более 60 украинцев, в том числе крымских татар, незаконно содержатся под безосновательными и политически мотивированными обвинениями в Российской Федерации и Крыму. На территории Донбасса РФ удерживает 100 заложников, которые испытывают от оккупационного режима пытки и унижения.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Московский городской суд будет оглашасть приговор по делу украинского журналиста Романа Сущенко. Сообщается, что все материалы сфабрикованного дела были полностью отработаны судьями, апелляционные жалобы отклонены, а сам Сущенко согласился сформировать обращение в Международный суд по правам человека.