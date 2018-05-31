В Украине самый сложный вопрос - сосуществование религий и культур, - Порошенко

По мнению президента, в последнее время внутренний мир украинского государства нарушает агрессия со стороны РФ. По этому поводу, Порошенко поблагодарил представителей всех церквей, которые молятся каждый день за мир в Украине.

"Молюсь за то время, когда у нас будет единая поместная Украинская православная церковь, когда у нас все церкви будут равны перед законом и церковь будет отделена от государства. И мы сохраним конституционное право каждого гражданина избирать свой путь к Богу", - заявил президент.

Напоследок глава страны выразил огромную надежду, что украинцы получат Томос о единой поместной Украинской православной церкви.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Днепре произошел пожар на территории Свято-Троицкого Храма Украинской православной церкви Московского патриархата.