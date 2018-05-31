В Польше считают закон с запретом "бандеризма" неэффективным

Вице-премьер Польши, министр науки и высшего образования Ярослав Говин заявил, что новая норма об Институте национальной памяти работает неэффективно. В ней предусмотрены ограничительные меры за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии".
Об этом сообщает на Польское радио.
По мнению Говина, статья закона о начале следственных мероприятий за границей противоречит конституции Польши.
Генпрокурор Польши подчеркнул, что основной момент закона обязывает прокуратуру начинать дела против граждан, ответственных за распространение лжи об причастности поляков к Холокосту. Он призвал Конституционный суд обратить на это внимание.
Говин подчеркивает, что этот пункт противоречит конституции Польши, так как возлагает на прокуратуру невыполнимые задания.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Польши призывают население государства проявлять бдительность при путешествиях в Российскую Федерацию в связи с возможной террористической угрозой в период проведения чемпионата мира по футболу.