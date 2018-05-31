В Казахстане Назарбаева пожизненно будет возглавлять Совбез

Соответствующую информацию передает местное издание Белта.

По словам министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева, законопроектом предлагается регламентировать правовой статус, компетенцию и организацию деятельности Совета безопасности. Кроме того, Совбез предлагает определить координирующим конституционным органом.

Данный законопроект состоит из трех глав.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Конституционный суд Молдовы намерен рассмотреть запрос депутатов Либеральной партии, которые требуют признать неконституционным положение о статусе русского языка как языка межнационального общения в стране.