10:35 31.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100195495:labazovych

В Бельгии раскритиковали операцию СБУ с Бабченко

Представительство Министерства иностранных дел Бельгии очень недовольны инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. 

В Бельгии раскритиковали операцию СБУ с Бабченко

Об этом заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в эфире канала TV5Monde. Так, в Министерстве иностранных дел страны считают, что нельзя таким способом бороться с фейковыми новостями.

"Мы не боремся с фейковых новостями с помощью других фейковых новостей", - отметил Рейндерс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в организации Репортеры без границ в среду, 30 мая, раскритиковали инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинскими правоохранителями. Также негативную реакцию это вызвало и в ОБСЕ. Как заявил генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар он возмущен такой манипуляцией. Репортеры без границ решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве горела многоэтажка, два человека пострадали - ФОТО, ВИДЕО КПВВ на Донбассе меняют режим работы В Украину с рабочим визитом приедет глава МИД Германии ВКУ требует освобождения украинских политических заключенных
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив