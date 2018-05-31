В Бельгии раскритиковали операцию СБУ с Бабченко

Об этом заявил глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс в эфире канала TV5Monde. Так, в Министерстве иностранных дел страны считают, что нельзя таким способом бороться с фейковыми новостями.

"Мы не боремся с фейковых новостями с помощью других фейковых новостей", - отметил Рейндерс.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в организации Репортеры без границ в среду, 30 мая, раскритиковали инсценировку убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинскими правоохранителями. Также негативную реакцию это вызвало и в ОБСЕ. Как заявил генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар он возмущен такой манипуляцией. Репортеры без границ решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны.