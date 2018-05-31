В Австралии требуют выдворить посла России из-за трагедии MH17

В катастрофе погибли австралийцы, я призываю к жестким мерам против россиян, написал он в четверг, 30 мая, в своем Twitter. При этом Эботт предложил начать с российского посла.

Не может такого быть, чтобы страна была замешана в смерти 38 австралийцев и это не имело никаких последствий. Если Россия не признает вину, мы должны выдворить российского посла, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Австралия и Нидерланды официально обвинили Россию в трагедии с MH17, в итоге голландцы заявили о намерении провести отдельный суд над Россией. В планах инициаторов возможного нового процесса в Гааге - представить в международный суд дело для вынесения приговора России.

В свою очередь Украина выразила желание присоединится к Нидерландам и Австралии. Так, президент Петр Порошенко поручил МИДу безотлагательно внести предложения о возможности присоединения к этому процессу.