Рада может уволить Данилюка по инициативе Гройсмана

Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что на данный момент нет никакого официального подтверждения в парламенте на увольнение Данилюка.

Известно, что на закрытой части заседания Кабинета министров Гройсман внес на рассмотрение членов правительства проект представления об увольнении министра финансов. Кроме того, данное решение поддержало большинство министров, за исключением и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун, вице-премьер-министра Иванны Климпуш-Цинцадзе и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Согласно закону о Кабинете министров, для увольнения любого министра (кроме министра иностранных дел и министра обороны) достаточно представления от премьер-министра или личной инициативы министра.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр финансов Украины Александр Данилюк написал письмо G7 с намерением "избежать двусмысленности и манипуляций" в его конфликте с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.